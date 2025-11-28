La nuova era degli Appalti Pubblici | come la digitalizzazione rinnova le gare e crea opportunità per le imprese

A partire dal 2024, la partecipazione alle gare pubbliche in Italia è completamente digitalizzata, portando vantaggi e sfide. Un percorso che richiede competenze, formazione continua e aggiornamenti normativi. Il percorso digitale nelle Gare d’Appalto La partecipazione a una gara d’appalto ra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La nuova era degli Appalti Pubblici: come la digitalizzazione rinnova le gare e crea opportunità per le imprese

