La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Il Gesto Estremo Di Tahsin!

Tahsin affronta un pericoloso usuraio per salvare Nalan e riconquistare Sumru. Un gesto estremo che cambia tutto nella soap “La notte nel cuore”. Tahsin ha un unico obiettivo in testa: farsi perdonare da Sumru. Nonostante il tempo e il silenzio tra loro, lui è determinato a dimostrarle che non è più l’uomo che ha dubitato di lei. Così parte per Konya, sperando che un incontro possa riaccendere la fiducia. Ma ad attenderlo non c’è un ricongiungimento romantico, bensì una richiesta disperata che cambierà ogni cosa. Sumru vive con Nalan, un’amica insegnante con un cuore grande e una missione ancora più grande: ha aperto una scuola per aiutare i più fragili. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

