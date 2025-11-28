Caro Vittorio, sperando di essere ammesso nella mia camera più autorevole, stavolta vorrei mi illuminassi sul fatto che a tale Salis, dopo le ultime (ma non mi illudo.) stronzate sui trafficanti di esseri umani, piuttosto che il Parlamento europeo o il carcere sia più congeniale un ricovero in ospedale psichiatrico o TSO. Grato e certo di avere un po' di luce a riguardo, rinnovo il mio inossidabile affetto e la mia insindacabile stima. Domenico Sarno Cava de' Tirreni (Salerno) Caro Domenico, la tua domanda è legittima e, lasciami dire, necessaria. Perché quando un'eurodeputata, che peraltro ha ancora processi pendenti da cui rifugge come il diavolo l'acqua santa, si permette di dichiarare pubblicamente che i trafficanti di esseri umani andrebbero retribuiti, significa che siamo ufficialmente scivolati nella caricatura grottesca della politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La normalità oggi è rivoluzionaria