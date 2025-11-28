La Nazionale maggiore rischia il terzo Mondiale mancato di fila. Intanto un’altra Italia sale sul podio del mondo: quella dei ragazzi dell’Under17 allenati da Massimiliano Favo, campioni d’Europa e ora anche terzi al Mondiale. Una generazione già proiettata all’estero, perché il nostro campionato non li aspetta, non li vede, non li fa giocare. E forse è proprio per questo che vince. L’analisi è de Il fatto Quotidiano “Per una nazionale che rischia di non andare a Usa 2026 e saltare la terza edizione di fila, c’è un’altra Italia che ai Mondiali ci va, facendo pure bella figura: l’Under17 guidata da Massimiliano Favo ha conquistato uno storico terzo posto ai Mondiali di categoria in Qatar, battendo ai rigori nella finalina di consolazione il Brasile campione in carica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Nazionale Under17 è vincente perché i migliori talenti giocano già all’estero