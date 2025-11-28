La Nato deve tutto al sacrificio dell’Ucraina dice Kasparov

Traduciamo l’intervento di Garry Kasparov, attivista e campione di scacchi russo, all’Halifax Security Forum. Questo è lo spettacolo migliore che Putin possa sperare: nessuna risposta chiara. Non si tratta di quante armi avete, di quante munizioni. si tratta di essere disposti a combattere e morire. Oh, che bello: avete una brigata canadese in Lettonia. Qual è l’ordine di questa brigata? Sparerà se i russi attraversano il confine? Conosciamo la risposta: ci vorrà un’eternità per negoziare. Non ho ancora sentito una risposta chiara. Non riesco nemmeno a immaginare come possiamo discutere seriamente un accordo fatto dal partner d’affari di Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

