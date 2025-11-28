La sua voce aveva riempito teatri, scuole e piazze, portando ovunque emozione e bellezza. Oggi, invece, il paese di Castrocielo, in provincia di Frosinone, si è svegliato immerso nel silenzio del lutto. È morta Maristella Mariani, cantante lirica e insegnante di musica conosciuta e apprezzata per talento, sensibilità e dedizione. La tragedia ha avuto origine durante un concerto lirico a Nola, dove la donna è stata colpita da un grave malore mentre si esibiva sul palco. L’interruzione improvvisa della performance aveva lasciato il pubblico attonito, mentre i soccorritori intervenivano con urgenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La musica italiana perde una stella”. Il malore sul palco, poi il dramma: l’annuncio shock