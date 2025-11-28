La Montefortiana 2026 si prepara a un’edizione straordinaria tra ecotrail maratonine camminate e iniziative per grandi e piccoli

La 49esima edizione della Montefortiana è sempre più vicina: l’appuntamento è infatti per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 con tutte le gare e i percorsi. Si comincia quindi venerdì 16 gennaio con la Marcia “per il sorriso dei bimbi”, poi sabato 17 gennaio grande giornata dedicata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Disinquinare e mettere in sicurezza definitivamente il torrente Fenestrelle, che si prepara a diventare parco urbano intercomunale. È l’obiettivo del protocollo d’intesa che la Commissaria straordinaria di Avellino, Giuliana Perrotta prepara con Atripalda, Merco - facebook.com Vai su Facebook

La Montefortiana 2026 si prepara a un’edizione straordinaria tra ecotrail, maratonine, camminate e iniziative per grandi e piccoli - La 49esima edizione della Montefortiana è sempre più vicina: l’appuntamento è infatti per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 con tutte le gare e i percorsi. Come scrive veronasera.it

Montefortiana 2026, al via il conto alla rovescia per la corsa più amata dell’inverno: aperte le iscrizioni - Mancano tre mesi alla 49esima edizione della Montefortiana, uno degli appuntamenti podistici più attesi dell’inverno, che tornerà da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026 con un programma ricco di ... Riporta veronasera.it