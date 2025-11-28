La moglie di Veron pesantissima su Messi | Quel pezzo di m… che vive a Miami amico del ciccione

La moglie di Veron attacca l’AFA e insulta Messi dopo la squalifica dell’Estudiantes: i post vengono cancellati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Scandalo in Argentina: l'AFA sospende per sei mesi Veron, la moglie pubblica un attacco durissimo nel quale se la prende con Messi e De Paul - facebook.com Vai su Facebook

Coldplay, nel mirino della kiss cam Lionel Messi e la moglie Antonela Roccuzzo: «Lui è un bravo marito». Il commento di Chris Martin - Il tour dei Coldplay è ancora in corso e la “kiss cam” continua a inquadrare coppie innamorate tra gli spettatori. leggo.it scrive

Chi è Antonella Roccuzzo, la moglie di Leo Messi in tribuna allo stadio di Como - Venerdì 18 luglio 2025, lo stadio Sinigaglia di Como ha vissuto un’atmosfera insolita. Come scrive ilgiornale.it

Como: la moglie di Messi, Antonella Roccuzzo, allo stadio per la gara con il Lille - Dopo le numerose passerelle di personaggi dello spettacolo durante la scorsa stagione, nella prima amichevole di rilievo ... Secondo sport.sky.it