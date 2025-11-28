La Messina che si svuota e sogna il grattacielo
Messina sogna il suo grattacielo “ Imperiale ”: ventuno piani, tredicimila metri cubi, sei milioni di euro. Un progetto nato nel 2012, trascinato tra ricorsi, vincoli archeologici e burocrazia, oggi rilanciato come simbolo di rigenerazione urbana. Ma la realtà è meno epica: la città perde. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Borsa sotto gli occhi Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana, colleziona incarichi. E sull’ultimo c’è l’ombra di un conflitto d’interessi. Intanto a Roma è la giornata di Sbarra. Mentre Messina detta la linea. Le pillole di Lettera43 - facebook.com Vai su Facebook