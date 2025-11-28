La mappa di Calenda Proporzionale puro sviluppo giovani e tour liberale da marzo Parla il leader di Azione
Il leader di Azione Carlo Calenda è al nord, per un giro nelle università (ieri), ma è anche al sud (oggi), nella zona industriale di Melfi. Due le priorità: giovani e sviluppo.
La mappa di Calenda. Proporzionale puro, sviluppo, giovani e tour “liberale” da marzo. Parla il leader di Azione - I dati ci dicono che negli anni è scappato, di fatto, l’80 per cento dell’elettorato di opinione, quell ... Lo riporta ilfoglio.it
Marattin: “Progetto comune con Calenda, la legge elettorale sia anti-bipopulismo” - Il segretario del Partito Liberaldemocratico: "Con Azione costruiamo la casa dei libdem e dei riformatori". Secondo ilriformista.it