La madre ai domiciliari prestava soldi a usura il figlio dal carcere minacciava la vittima
I carabinieri di Agropoli hanno arrestato madre e figlio, indagati entrambi per usura e lui anche per tentata estorsione: avrebbero prestato soldi con interessi del 1.200%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
