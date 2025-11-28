La lista stupri con i nomi e cognomi delle studentesse nel bagno del liceo
Una scritta inequivocabile: “Lista stupri”, con un elenco di nomi e cognomi di studentesse. A denunciarne la comparsa, in uno dei bagni dei maschi al secondo piano del liceo Giulio Cesare, nel quartiere Trieste di Roma, è il collettivo Zero alibi.La “lista stupri” a scuolaI nomi elencati sono. 🔗 Leggi su Today.it
La "lista stupri" con i nomi delle studentesse: il caso in un liceo di Roma - La scritta è comparsa in uno dei bagni degli studenti, la denuncia del collettivo: "Corpi femminili trattati come oggetti, continueremo a pretendere l'educazione sessuo- Segnala romatoday.it