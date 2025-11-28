La Lega contro il regolamento sull' armamento della Polizia Locale di Bari | Poca tutela per gli agenti

Una richiesta di modifica del nuovo regolamento sull'armamento della Polizia Locale di Bari, il cui esame è atteso per il prossimo Consiglio comunale: è la proposta dei consiglieri della Lega Giuseppe Carrieri e Livio Sisto che hanno presentato 14 emendamenti poichè, sostengono, “presenta lacune. 🔗 Leggi su Baritoday.it

