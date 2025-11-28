La Kiranet di Aversa selezionata tra i Top 10 innovatori del software in Italia

Teleclubitalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche un pezzo importante di Campania tra le eccellenze italiane dell’innovazione software. Kiranet, azienda con sede ad Aversa, in provincia di Caserta, attiva da vent’anni nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie avanzate, è stata infatti inserita tra le prime dieci imprese più innovative d’Italia nella classifica stilata dall’Osservatorio Software & Digital Native Innovation . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

