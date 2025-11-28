La Juventus ha il nuovo Leao in casa | il classe 2009 che ha brillato al Mondiale Under 17

Tra i talenti azzurri che sono arrivati terzi al Mondiale Under 17 c’è anche una baby-stellina della Juventus: ecco chi è il prossimo crack del Settore Giovanile bianconero La Juventus da diversi anni sta investendo parecchio sul Settore Giovanile. Una filiera, quella dei giovani, che ha portato a grandi introiti con le cessioni e anche a un rafforzamento diretto della Prima Squadra: non a caso, l’attuale numero 10 bianconero è Kenan Yildiz. Un altro esempio virtuoso è Fabio Miretti, cresciuto nella Juventus da quando era solo un bambino. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juventus ha il nuovo Leao in casa: il classe 2009 che ha brillato al Mondiale Under 17

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cagliari Nuovo allenamento ad Asseminello verso la partita contro la Juventus: presente al centro sportivo anche il presidente Giulini - facebook.com Vai su Facebook

Arriva “Juventus, Il Decennio D’Oro”, il nuovo documentario in collaborazione con @raidocumentari. Un viaggio nel decennio ’75–’85 tra vittorie, campioni e un’Italia in trasformazione. Questa sera l'anteprima al Torino Film Festival e prossimamente sulle reti Vai su X

La Juventus ha fatto due cose nuove - Per la prima volta in questa stagione ha vinto una partita di Champions League, con i gol dei suoi nuovi attaccanti ... Lo riporta ilpost.it

Elimoghale, mentalità Juve: "Ho capito che la testa vale quanto le gambe". Su Neymar e Leao... - L'attaccante classe 2009 si racconta tra Mondiali, sogni e un futuro tutto da scrivere: "Penso a un passo alla volta" ... Riporta tuttosport.com

La Juventus saluta Scanavino: Comolli sarà il nuovo Ad - Igor Tudor ha avuto di nuovo tutto il gruppo a disposizione ed è così riuscito a entrare nei dettagli della sfida di ... Si legge su tuttomercatoweb.com