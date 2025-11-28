La grande attualità del messaggio di Mimmo Rotella | a Milano la mostra dedicata all' artista calabrese

Qual è oggi l’attualità dei décollages di Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 – Milano, 2006), i manifesti squarciati e manipolati? Da simbolo della comunicazione di massa dello scorso secolo, nella trasformazione artistica erano diventati manipolabili dopo essere stati manipolatori, ma adesso la comunicazione – specie quella che ci vuole convincere a ogni costo – passa molto meno dalla carta,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La grande attualità del messaggio di Mimmo Rotella: a Milano la mostra dedicata all'artista calabrese

