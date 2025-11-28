La grande attualità del messaggio di Mimmo Rotella | a Milano la mostra dedicata all' artista calabrese

Qual è oggi l’attualità dei décollages di Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 – Milano, 2006), i manifesti squarciati e manipolati? Da simbolo della comunicazione di massa dello scorso secolo, nella trasformazione artistica erano diventati manipolabili dopo essere stati manipolatori, ma adesso la comunicazione – specie quella che ci vuole convincere a ogni costo – passa molto meno dalla carta,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La grande attualità del messaggio di Mimmo Rotella: a Milano la mostra dedicata all'artista calabrese

Contenuti che potrebbero interessarti

Gli studenti protagonisti sul grande schermo: la prima di “Quinta parete” a Ormea Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2025/11/27/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/gli-studenti-protagonisti-sul-grande-schermo-la-prima-di-quinta-parete-a-or - facebook.com Vai su Facebook

La grande attualità del messaggio di Mimmo Rotella: a Milano la mostra dedicata all'artista calabrese - Qual è oggi l’attualità dei décollages di Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 – Milano, 2006), i manifesti squarciati e manipolati? Lo riporta gazzettadelsud.it

Venezia, Mimmo e il grande equivoco dei turisti: i delfini non ridono - anzi c’è ancora, perché non è una fiaba, nella laguna di Venezia, lo chiamano Mimmo, e i turisti lo fotografano come fosse un’attrazione, “che bello, ci sono i delfini”, dicono, ... Secondo ilgiornale.it

Mimmo, lo show del delfino a Venezia tra barche e vaporetti in Canal Grande - Le immagini del delfino Mimmo che nuota e salta in mezzo ai vaporetti nel bacino di San Marco a Venezia hanno fatto il giro del mondo. Come scrive leggo.it