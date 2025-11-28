La Giunta Episcopo non torna indietro | lo Skate Park e un' area sportiva si faranno al parco Domenico Rosa Rosa

Foggiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante le rimostranze di ambientalisti e del Wwf Foggia, nella giornata di ieri, 27 novembre, La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dello Skate Park e di un’area sportiva attrezzata presso il parco Domenico Rosa Rosa, per un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

la giunta episcopo non torna indietro lo skate park e un area sportiva si faranno al parco domenico rosa rosa

© Foggiatoday.it - La Giunta Episcopo non torna indietro: lo Skate Park e un'area sportiva si faranno al parco Domenico Rosa Rosa

Contenuti che potrebbero interessarti

giunta episcopo torna indietroLa Giunta Episcopo non torna indietro: lo Skate Park e un'area sportiva si faranno al parco Domenico Rosa Rosa - Per un importo complessivo di 484mila euro, il Comune di Foggia cofinanzierà l’opera per 84. foggiatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giunta Episcopo Torna Indietro