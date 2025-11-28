La Giunta Episcopo non torna indietro | lo Skate Park e un' area sportiva si faranno al parco Domenico Rosa Rosa
Nonostante le rimostranze di ambientalisti e del Wwf Foggia, nella giornata di ieri, 27 novembre, La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dello Skate Park e di un’area sportiva attrezzata presso il parco Domenico Rosa Rosa, per un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
