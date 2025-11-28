La giunta completa le nomine Mangiacavallo torna alla guida del consorzio universitario

Antonino Mangiacavallo torna alla guida del consorzio universitario Empedocle. La nomina, approvata oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, completa il quadro delle designazioni dei vertici dei consorzi universitari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

