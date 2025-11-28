La giunta completa le nomine Mangiacavallo torna alla guida del consorzio universitario
Antonino Mangiacavallo torna alla guida del consorzio universitario Empedocle. La nomina, approvata oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, completa il quadro delle designazioni dei vertici dei consorzi universitari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
La giunta Schifani completa l’iter per gli incarichi negli enti - facebook.com Vai su Facebook
Nomine nei Consorzi universitari: spunta il “giallo” Mangiacavallo - E’ però uno slittamento che ha sorpreso molti e lascia degli interrogativi in sospeso. Lo riporta grandangoloagrigento.it
Dc fuori anche dal sottogoverno, tre nomine rimaste al palo - Il via libera definitivo dell’Esecutivo Schifani ai vertici di Iacp, Consorzi universitari ed Enti parco conferma la linea dura a ... Segnala livesicilia.it
Giunta, il rompicapo delle nomine. Cultura, suggestione Sacchi-bis. Nel pacchetto la delega vicesindaco - In molti ambienti, dai musei ai teatri s’invoca il ritorno, da Milano, dell’ex assessore. Secondo lanazione.it