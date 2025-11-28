La Germania vuole rivedere lo stop ai motori termici dal 2035
La Germania è pronta a chiedere all'Unione europea una revisione urgente del regolamento che stabilisce un divieto per i motori a combustione fissato al 2035. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz vuole esortare le istituzioni comunitarie a rivedere la data limite che imporrebbe all'intero. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Berlino Magazine. Sigur Rós · Andvari. La Germania vuole fare un passo che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui l’Europa affronta le droghe dello stupro: classificarle come armi. Non più solo sostanze illecite, ma strumenti che, nella legge, avranno - facebook.com Vai su Facebook
Ter Stegen non vuole perdere il treno mondiale con la Germania: a gennaio potrebbe approdare al Besiktas Vai su X
Le case automobilistiche chiedono di rivedere lo stop ai motori termici del 2035 - Solo ieri registravamo le ultime parole di John Elkann sulla necessità di rivedere le regole dell’Unione Europea sullo stop alla vendita delle nuove auto con motori benzina e diesel dal 2035. Riporta msn.com
Crisi auto, Italia e Germania unite contro lo stop a benzina e diesel nel 2035. Urso: Merz porterà il tema al Consiglio Europeo - Per il ministro delle Imprese Adolfo Urso, non si tratta di un problema locale: «È una questione europea, legata a normative sui veicoli commerciali che soffocano le potenzialità di sviluppo di poli ... Si legge su milanofinanza.it