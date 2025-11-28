La Francia ne fa una giusta | stop Mercosur
L’Assemblea nazionale transalpina boccia all’unanimità l’accordo di libero scambio tra Ue e Sudamerica che nuoce agli agricoltori. Spaccatura nell’Unione e pressing della Commissione in vista della ratifica entro Natale. L’Italia, per una volta, può seguire Parigi. Ogni giorno per Ursula von der Leyen ha la sua croce. Ieri non è stato il Parlamento europeo, che due giorni fa l’ha di fatto messa in minoranza, a darle un dispiacere, ma quello francese. L’Assemblée national ha votato praticamente all’unanimità una mozione che impegna il governo a bloccare qualsiasi trattativa sul Mercosur. Questa presa di posizione ha una tripla valenza: è contro Emmanuel Macron, che pur di salvare la faccia essendosi intestato «i volenterosi», deve farsi vedere ipereuropeista e dopo anni e anni di netta opposizione francese al trattato commerciale con Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, ha sostenuto che Parigi era pronta a dare il via libera; è un voto contro l’Europa dove già i Verdi all’Eurocamera si sono schierati apertamente per bloccare l’intesa al punto da inviare l’accordo al giudizio della Corte di giustizia europea; è un voto a salvaguardia degli interessi nazionali transalpini a cominciare da quelli degli agricoltori e delle piccole imprese. 🔗 Leggi su Laverita.info
Francia: deficit record di 15,3 miliardi nel 2024/ Corte dei Conti: “Rischio stop a pensioni dal 2027" - Deficit record (15,3 mld nel 2024), servono tagli a sussidi e nuova riforma pensioni La Corte dei Conti ha tracciato un quadro ... Come scrive ilsussidiario.net
Francia, voto sulle centrali. No allo stop - Il 15 gennaio si conclude la consultazione dei cittadini, iniziata il 3 dicembre scorso dall’Agenzia di sicurezza nucleare (Asn), sulle condizioni di prolungamento della vita delle centrali francesi ... Riporta ilmanifesto.it
Francia, stop riforma pensioni costerà 1,4 mld di euro in 2027 - La sospensione della riforma delle pensioni costerà alle casse dello Stato francese 1,4 miliardi di euro nel 2027: è quanto emerge dalla lettera correttiva emersa oggi a Parigi. Riporta ansa.it