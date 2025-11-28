La forza di una donna anticipazioni turche | Sarp sta per rivelare a Bahar del ricatto di Sirin ma poi ci ripensa
Nuovi colpi di scena attendono i fans della serie tv turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nel corso delle prossime puntate Sarp sarà sul punto di fare a Bahar una confessione importante, ma poi farà un passo indietro. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi presto in onda su Canale 5. Anticipazioni turche La forza di una donna: Suat trama contro Sarp. La storyline prende il via nel momento in cui Nezir libera Sarp, Bahar, i piccoli Dorul e Nisan, Piril e i gemelli. La protagonista e l’ex marito, con i figli, vengono ospitati da Enver e Hatice, che sono felicissimi di rivederli dopo un lungo periodo in cui non avevano avuto più loro notizie. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
