Nella puntata del 29 novembre Piril, dopo aver ascoltato i discorsi di Sarp e Bahar, fa qualcosa che spaventa tutti. Le anticipazioni della puntata di sabato 29 novembre della dizi turca di Canale 5. Nel nuovo appuntamento con La forza di una donna (sabato 29 novembre alle 15.30 su Canale 5) i riflettori tornano su Bahar in uno dei momenti più delicati del suo percorso. La protagonista deve fissare dei confini chiari una volta per tutte, non solo con Sarp ma con tutto ciò che l'ha fatta soffrire finora. La tensione al rifugio cresce di ora in ora, mentre il quartiere osserva e commenta e ogni gesto sembra essere definitivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 29 novembre: Piril fa un gesto disperato