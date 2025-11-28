La forza di una donna anticipazioni 28 novembre 2025 | Bahar sfida Sarp
Nel rifugio di montagna, Bahar Çesmeli sente che la sua vita è ormai bloccata. La protagonista di La forza di una donna vede Nisan e Doruk crescere nella continua paura. Per questo decide di affrontare Sarp a viso aperto e chiedere maggiore libertà. Tra il desiderio di proteggere i figli e la minaccia di Nezir, ogni scelta diventa rischiosa. Bahar non accetta più la prigionia nel rifugio di montagna. Nel silenzio del rifugio, Bahar capisce che i suoi figli stanno vivendo solo timore.
