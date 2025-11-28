La Finlandia ridisegna la sua presenza nell’Artico Ecco il nuovo documento strategico

Helsinki rafforza la sua proiezione artica. La Finlandia ha infatti pubblicato lo scorso 25 novembre la sua nuova strategia per la sicurezza artica, un aggiornamento del documento pubblicato per la prima volta nel 2021. In un contesto geopolitico profondamente diverso, poiché non era ancora scoppiato il conflitto in Ucraina, e soprattutto la Finlandia non era ancora entrata a far parte dell’Alleanza Atlantica. Uno dei punti chiave del documento riguarda la gestione dei rapporti con gli Stati Uniti, in particolare sotto l’amministrazione di Donald Trump. “Gli Usa stanno osservando l’Artico attraverso la lente della competizione globale, modellata dalla politica ‘America First’”, si legge nel documento, che evidenzia come Washington dia priorità alla sicurezza nazionale, alla cooperazione economica e ai minerali critici, spostando l’attenzione dai temi climatici e dello sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Formiche.net

