La Fiamma Olimpica attraverserà Civitavecchia | il percorso
Civitavecchia, 28 novembre 2025 – Domenica 7 dicembre la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026 attraverserà Civitavecchia, in una tappa unica che unirà storia, sport e comunità. La staffetta partirà da Piazza Verdi alle 14:40 per concludersi intorno alle 16:10 nei pressi della rotatoria del Tribunale. Il percorso attraverserà Viale della Vittoria, Viale Garibaldi, Piazza della Vita, Calata Cesare Laurenti, Calata della Rocca, Porta Livorno, Corso Marconi e Largo Plebiscito, dove, intorno alle ore 15:00, si terrà un momento simbolico con l’accensione del braciere olimpico. La fiaccola proseguirà lungo Corso Centocelle, Viale Guido Baccelli, Viale Palmiro Togliatti, Via Lepanto, Via Barbaranelli, Via Rodi, Viale Matteotti, Via Roma e Via Terme di Traiano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
