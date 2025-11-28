La Cura torna su Italia 1 con Gaetano Pecoraro
Gaetano Pecoraro torna questa sera, venerdì 28 novembre, in prima serata su Italia 1 con Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, lo spin-off del programma di Davide Parenti dedicato alla medicina. Anticipazioni e ospiti del 28 novembre 2025. Gaetano Pecoraro, con la collaborazione di Riccardo Festinese e Alessandra Frigo, ha realizzato un viaggio in tre puntate in cui racconterà tutto ciò che non funziona nel nostro sistema sanitario, ma anche le ultime scoperte scientifiche, le terapie d’avanguardia e le prospettive per imparare a prenderci cura di noi con sempre maggiore consapevolezza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
