Gaetano Pecoraro torna questa sera, venerdì 28 novembre, in prima serata su Italia 1 con Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, lo spin-off de Le Iene dedicato al mondo della sanità italiana e alla medicina. In tre puntate, Le Iene presentano La Cura proverà a raccontare cosa non funziona nel sistema sanitario, ma anche le eccellenze cliniche, le terapie d’avanguardia e le nuove strade per prenderci cura di noi stessi in modo più consapevole. Indice. Orario e formato di “Le Iene presentano: La Cura”. Sanità in Campania tra criticità e eccellenze cliniche. Autismo e il ritorno della storia di Andrea Antonello. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - La Cura torna su Italia 1 con Gaetano Pecoraro: le anticipazioni del nuovo speciale sulla salute