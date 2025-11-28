La crisi della cooperativa Terre d’Oltrepò commissariata | in bilico 500 famiglie La richiesta | Adesso fateci vedere i conti

Broni (Pavia), 28 novembre 2025 – Aziende che rappresentano la storia di una famiglia e i sacrifici di una vita che rischiano di chiudere. Cinquecento famiglie in Oltrepò Pavese sono in apprensione, guardano alle loro vigne e temono di doverle estirpare per mancanza di risorse economiche che consentano loro di pensare alla vendemmia 2026. Ma è un intero territorio ad essere preoccupato a causa della crisi che ha investito la Cooperativa Terre d’Oltrepò. “Vogliamo i libri contabili” . “Entro la fine dell’anno – dicono alcuni viticoltori che si sono radunati sotto la denominazione ’Gruppo per la cooperazione’ – vogliamo conoscere i conti, altrimenti anche l’anno prossimo rischieremo di avere poca uva come quest’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

