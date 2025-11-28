La crisi della cooperativa Terre d’Oltrepò commissariata | in bilico 500 famiglie La richiesta | Adesso fateci vedere i conti
Broni (Pavia), 28 novembre 2025 – Aziende che rappresentano la storia di una famiglia e i sacrifici di una vita che rischiano di chiudere. Cinquecento famiglie in Oltrepò Pavese sono in apprensione, guardano alle loro vigne e temono di doverle estirpare per mancanza di risorse economiche che consentano loro di pensare alla vendemmia 2026. Ma è un intero territorio ad essere preoccupato a causa della crisi che ha investito la Cooperativa Terre d’Oltrepò. “Vogliamo i libri contabili” . “Entro la fine dell’anno – dicono alcuni viticoltori che si sono radunati sotto la denominazione ’Gruppo per la cooperazione’ – vogliamo conoscere i conti, altrimenti anche l’anno prossimo rischieremo di avere poca uva come quest’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La crisi della cooperativa Terre d'Oltrepò commissariata: in bilico 500 famiglie. La richiesta: "Adesso fateci vedere i conti" - Broni, i viticoltori chiedono impegni concreti: "Se abbandoniamo il territorio, sarà una catastrofe.
Da Moncaro a Terre d'Oltrepò, il vino cooperativo alla ricerca di una nuova identità - Dopo mesi che definire complicati sarebbe un eufemismo, la più grande cooperativa vitivinicola marchigiana, è finita in liquidazione
Terre d'Oltrepò, incubo liquidazione. L'ex Ceo: "La cooperativa andava tutelata" - Borni (Pavia) – "La crisi è esplosa dopo un anno in cui i conti erano in ordine, approvati a larghissima maggioranza, a causa dell'insostenibile calo dei conferimenti dovuto alla peronospora e al