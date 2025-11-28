La creatività incontra il Tempo | successo per la mostra collettiva alla Piazza dell' Arte di Torino
L'esperienza del tempo, il suo scorrere inesorabile e le sue molteplici interpretazioni, sono al centro della nuova e affascinante mostra collettiva d’arte intitolata semplicemente “Il tempo”. L'esposizione, ospitata negli spazi non convenzionali di “La Piazza dell’Arte” di Silvano Mercuri in via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PFAFF Italia. The Hollyridge Strings · Jingle Bells. Quando la creatività incontra la precisione PFAFF, nasce qualcosa di magico! Guarda come prende forma questo meraviglioso ornamento natalizio in stile retrò trapuntato e perfetto da appendere Ogni - facebook.com Vai su Facebook