La corsa alle batterie di accumulo può diventare poco remunerativa | Il caso Texas avverte gli altri mercati

In Texas le batterie garantivano ricavi elevati proteggendo la rete, ma il boom dell’accumulo ha diviso la torta tra troppi attori. Una dinamica che altri mercati potrebbero ritrovare presto. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La corsa alle batterie di accumulo può diventare poco remunerativa: Il caso Texas avverte gli altri mercati

