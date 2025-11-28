La cooperativa ricreativa incorporata in quella sociale | in cantiere la nascita di una Comunità alloggio
Imporante novità per il sociale nella Valle del Savio, a San Piero in Bagno. Attraverso un’importante operazione di fusione societaria la cooperativa ricreativa Egisto Ruscelli e la cooperativa sociale L’Alveare, entrambe con sede nel comune di Bagno di Romagna, hanno rafforzato il proprio scopo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sono aperte le iscrizioni per il CORSO propedeutico per Attività Assistite con Animali a cura della cooperativa sociale #InsiemeSiPuò. Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico ricreativa e prevedono l - facebook.com Vai su Facebook
Bagno di Romagna, fusione tra la Coop Ruscelli e L’Alveare: nasce una nuova comunità alloggio - Attraverso una di fusione societaria la cooperativa ricreativa Egisto Ruscelli e la cooperativa sociale L’Alveare, entrambe con sede ai Bagno di ... Lo riporta corriereromagna.it
Perugia, la Residenza Servita “Villa Luisa”, la Cooperativa Sociale “Opera” e l'Associazione Ricreativa Montelaguardia APS festeggiano l'arrivo del Natale al CVA di ... - Il 20 Dicembre presso il CVA di Montelaguardia la Residenza Servita “Villa Luisa” gestita dalla Cooperativa Sociale “Opera” ha festeggiato l'arrivo del Natale insieme ai sui anziani, ... Da agenziastampaitalia.it
Saronno: Apre “CASA” il nuovo Centro Diurno Ricreativo per Anziani di Cooperativa Sociale Dandelion - SARONNO – Nasce una nuova risorsa dedicata alla terza età, “CASA” il progetto della Cooperativa Sociale Dandelion è pensato per offrire accoglienza, sostegno e animazione agli anziani autosufficienti ... Segnala ilsaronno.it