di Sofia Nardi Nata nel cuore della Romagna vitivinicola, Terre Cevico è oggi una delle realtà cooperative più importanti del panorama enologico italiano. Fondata a Lugo nel 1963, l’azienda riunisce oltre 5.000 viticoltori e gestisce una filiera che va dalla vigna alla bottiglia, con una forte vocazione alla sostenibilità, alla qualità e all’internazionalizzazione. Con una presenza consolidata su diversi mercati esteri, Terre Cevico rappresenta un modello di cooperazione moderna, capace di coniugare radicamento territoriale e innovazione. Franco Donati, presidente della cooperativa, in questi anni di profondi cambiamenti molte realtà hanno ripensato il proprio modello organizzativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La coop Terre Cevico “Cambia la struttura, ma non le nostri radici”