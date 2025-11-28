La coop Terre Cevico Cambia la struttura ma non le nostri radici

Ilrestodelcarlino.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Sofia Nardi Nata nel cuore della Romagna vitivinicola, Terre Cevico è oggi una delle realtà cooperative più importanti del panorama enologico italiano. Fondata a Lugo nel 1963, l’azienda riunisce oltre 5.000 viticoltori e gestisce una filiera che va dalla vigna alla bottiglia, con una forte vocazione alla sostenibilità, alla qualità e all’internazionalizzazione. Con una presenza consolidata su diversi mercati esteri, Terre Cevico rappresenta un modello di cooperazione moderna, capace di coniugare radicamento territoriale e innovazione. Franco Donati, presidente della cooperativa, in questi anni di profondi cambiamenti molte realtà hanno ripensato il proprio modello organizzativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la coop terre cevico cambia la struttura ma non le nostri radici

© Ilrestodelcarlino.it - La coop Terre Cevico “Cambia la struttura, ma non le nostri radici”

News recenti che potrebbero piacerti

coop terre cevico cambiaLa coop Terre Cevico “Cambia la struttura, ma non le nostri radici” - Il presidente Donati racconta il passaggio da consorzio a cooperativa Tra le nuove sfide soddisfare un mercato in continuo mutamento “Puntiamo su prodotti innovativi analizzando il consumatore” ... Si legge su msn.com

Terre Cevico in crescita, vola l’export: "In 100 Paesi entro il 2025" - Terre Cevico, cooperativa vitivinicola emiliana, registra una crescita del +14,5% nel fatturato aggregato 2023, con 217 milioni di euro. Da quotidiano.net

Terre Cevico chiude il 2024 con un fatturato di 206 milioni - UN FATTURATO CONSOLIDATO di 206 milioni di euro con un utile netto di 1,6 milion, plusvalore per soci a 8,2 milioni, originato dalla differenza tra le liquidazioni dei prodotti conferiti e il prezzo ... Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Coop Terre Cevico Cambia