La comunità di ebrei e palestinesi in Israele | Così viviamo costruendo la pace Gaza? Stiamo perdendo la speranza

Bergamo. Un'occasione di riflessione per cercare di capire come sia ancora possibile praticare il dialogo. Questa sera, venerdì 28 novembre, nella sede di Fondazione Serughetti La Porta in viale Papa Giovanni XXIII si terrà l'incontro "Dialogo in tempi di guerra". Due gli ospiti di eccezione: Hezzi Schuster e Samah Salaime, rispettivamente direttore del centro pluralista e co-direttrice delle istituzioni educative della Comunità Neve Shalom Wahat al-Salam ( Nswas ). In italiano "oasi di pace", la comunità è una realtà unica in Medio Oriente: una comunità composta da ebrei e palestinesi, tutti cittadini israeliani, che hanno scelto di vivere insieme.