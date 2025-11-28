La città si illumina di arancione | il Municipio aderisce a Orange the World contro la violenza di genere

Da ieri sera, giovedì, fino al 10 dicembre, la Giornata internazionale dei diritti umani, il Palazzo Comunale di Cervia è illuminato di arancione per sostenere la campagna di sensibilizzazione “Orange the World: end violence against women now!”. Promossa dalle Nazioni Unite e da Un Women. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Natale a Bergamo 2025: la magia delle feste illumina la città - facebook.com Vai su Facebook

La città si illumina di arancione: il Municipio aderisce a “Orange the World” contro la violenza di genere - Promossa dalle Nazioni Unite e da Un Women, l’iniziativa è dedicata quest’anno all’ascolto e al supporto delle vittime ... Si legge su ravennatoday.it