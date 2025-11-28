Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto ieri, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 18:00, presso il Municipio del Comune di Airola (Palazzo Montevergine, Corso Giacomo Matteotti), la conferenza stampa di presentazione di «Città Caudina – La città per i diritti umani». L’evento, in collaborazione con CieAcrivity e Alapi Comitato Italiano IAAAlap UNESCO Official Partner, e con il patrocinio di Roberto Ronca e Debora Salardi, segna un traguardo storico: la nascita del primo museo di arte contemporanea al mondo interamente dedicato ai diritti umani. Questo ambizioso progetto prende vita grazie all’eredità di Human Rights?, l’evento internazionale d’arte contemporanea sui diritti umani più longevo al mondo, curato da Roberto Ronca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Città Caudina, candidata capitale italiana della cultura 2028, diventa la prima sede della Human Rights? Factory