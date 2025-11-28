La centrale dello spaccio a Borgalino il riesame conferma gli arresti

Agrigentonotizie.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale del riesame di Agrigento, pronunciandosi sull’istanza presentata dagli avvocati Calogero Meli e Ninni Giardina, ha confermato le prime quattro misure cautelari emesse nell’ambito dell’inchiesta sulla “centrale dello spaccio” scoperta in via Labirinto, nel quartiere Borgalino di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Centrale di spaccio nel Maceratese, 25 chili di droga nel bagno - Nel Maceratese, a Colbuccaro di Corridonia, la polizia ha scoperto una vera e propria centrale di droga in un'abitazione e sequestrato 25 chilogrammi di stupefacenti nascosti in bagno: 21 chili di ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Centrale Spaccio Borgalino Riesame