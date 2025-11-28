La cantante Maria De La Rosa uccisa in una sparatoria | la rapina nel parcheggio poi i colpi mortali
La cantante latina Maria De La Rosa, di 22 anni, conosciuta con il nome d'arte di DELAROSA, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco nel distretto di Northridge, zona nord di Los Angeles, negli Stati Uniti. Tre uomini sono arrestati dalla polizia con l'accusa di omicidio: il delitto, secondo una. 🔗 Leggi su Today.it
