La Calabria ultima tra le 240 regioni d’Europa è quanto emerge dal rapporto Svimez

28 nov 2025

“Il rapporto Svimez pubblicato ieri e anticipato, nella sostanza, una settimana fa nel mio intervento in coniglio regionale, confermano la lettura fornita su quei dati; l’associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno certifica, quindi, che la Calabria si assesta come ultima tra le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

