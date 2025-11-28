La Calabria ultima tra le 240 regioni d’Europa è quanto emerge dal rapporto Svimez

"Il rapporto Svimez pubblicato ieri e anticipato, nella sostanza, una settimana fa nel mio intervento in coniglio regionale, confermano la lettura fornita su quei dati; l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno certifica, quindi, che la Calabria si assesta come ultima tra le.

Indice di criminalità: Cosenza ultima in Calabria per reati

Regioni europee a rischio povertà: la Calabria è terz'ultima - Secondo i dati Eurostat fanno peggio solo Guyana(Francia) e Melilla(Spagna).

Calabria tra le regioni più povere d'Europa: il 37,2% della popolazione a rischio - La Calabria, con il 37,2%, è tra le regioni più colpite, insieme a Campania e Sicilia

Report Crea sanità, Calabria ultima per perfomance - In Calabria la qualità della vita è migliore di regioni come il Veneto, dove invece i livelli di tutela della salute sono più alti.