La caccia al miliardo e quella difficile intesa con le banche | così il governo vuole blindare la manovra

L'esame della manovra 2026 entra nel vivo e il governo Meloni è alla ricerca di risorse per finanziare le modifiche chieste a gran voce dai senatori. Una vera e propria corsa contro il tempo visto che la legge di bilancio andrà approvata dal Parlamento prima del 31 dicembre. Il centrodestra torna. 🔗 Leggi su Today.it