La battaglia del Chianti contro le auto abbandonate rimossi venti veicoli
Continuano a saltar fuori auto abbandonate nel territorio fiorentino. Nelle ultime settimane, come reso noto, l'Unione comunale del Chianti fiorentino ha rimosso una ventina di vecchie vetture e l'ultima riguarda una Fiat Uno (foto sopra) rimossa ieri mattina nell’area di via dei Landi, a Cerbaia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
