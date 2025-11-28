La banda che ruba profumi all' outlet con un jammer per eludere le barriere antitaccheggio

Romatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un jammer per eludere le barriere antitaccheggio e sparire con i profumi rubati. I carabinieri delle stazioni di Valmontone e di Artena hanno arrestato tre cittadini georgiani, gravemente indiziati di furto aggravato di profumi all’interno di una attività commerciale dell’outlet di Valmontone. 🔗 Leggi su Romatoday.it

