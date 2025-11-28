Koné infortunato salta Roma-Napoli? Le ultime
Attesa e ansia a Trigoria per le condizioni di Manu Koné. Il centrocampista francese si è infortunato nel match di Europa League contro il Midtjylland e la sua presenza per il big match contro il Napoli è a serio e forte rischio. L’infortunio di Koné Un pestone e un movimento innaturale della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Di Marzio: “Infortunio per Cuadrado: salta Pisa-Inter” - facebook.com Vai su Facebook
Tegola #Roma, Koné costretto al cambio per infortunio: salta il Napoli? Vai su X
Koné infortunato salta Roma-Napoli? Le ultime - Il centrocampista francese ha subito due brutti colpi contro il Midtjylland venendo sostituito al 27esimo. Lo riporta romatoday.it
Tegola Roma, Koné costretto al cambio per infortunio: salta il Napoli? - Midtjylland, match che i giallorossi stanno conducendo grazie alla rete lampo di El Aynaoui al 7’, Gian Piero Gasperini è stato costretto a rinunciare a Manu Koné ... tuttonapoli.net scrive
Roma, Koné ko contro il Midtjylland: quando torna dall'infortunio? - L’Olimpico ha trattenuto il fiato quando, nel primo tempo della sfida di Europa League tra Roma e Midtjylland, Manu Koné è stato costretto ad abbandonare il campo. Scrive tag24.it