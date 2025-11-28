Kolbe in scena il 6 dicembre la commedia Saverio Pennellessa pittore

Lecceprima.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il divertimento con “Kolbe in Scena” - 3 Rassegna di Teatro in Vernacolo. Sabato 6 dicembre la rassegna riprende con il secondo appuntamento grazie agli amici della Compagnia Instabile “A DDU TIRA LA CIUCCIA”, anch’essi compagni di questo meraviglioso viaggio che una volta al mese vede. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

kolbe scena 6 dicembreSecondo appuntamento per “Kolbe in Scena” il 6 dicembre con la compagnia “A ddu tira la ciuccia” e la commedia “Saverio Pennellessa Pittore” - Sabato 6 dicembre la rassegna riprende con il secondo appuntamento grazie agli amici della Compagnia Instabile “A DDU TIRA LA CIUCCIA”, anch’essi compagni di questo meraviglioso viaggio che una volta ... Segnala corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Kolbe Scena 6 Dicembre