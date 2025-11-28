Kolbe in scena il 6 dicembre la commedia Saverio Pennellessa pittore
Continua il divertimento con “Kolbe in Scena” - 3 Rassegna di Teatro in Vernacolo. Sabato 6 dicembre la rassegna riprende con il secondo appuntamento grazie agli amici della Compagnia Instabile “A DDU TIRA LA CIUCCIA”, anch’essi compagni di questo meraviglioso viaggio che una volta al mese vede. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
LA BEINASCHESE PRENDE IL TORO PER LE CORNA: TORNA IL REFERTO ROSA Nella gara andata in scena questa domenica, la Beinaschese torna alla vittoria in campionato con una prova di carattere e tenacia contro Kolbe. Gli ospiti, formazione dallo s - facebook.com Vai su Facebook
Secondo appuntamento per “Kolbe in Scena” il 6 dicembre con la compagnia “A ddu tira la ciuccia” e la commedia “Saverio Pennellessa Pittore” - Sabato 6 dicembre la rassegna riprende con il secondo appuntamento grazie agli amici della Compagnia Instabile “A DDU TIRA LA CIUCCIA”, anch’essi compagni di questo meraviglioso viaggio che una volta ... Segnala corrieresalentino.it