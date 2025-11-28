Knorr ritira la crema di porcini | rischio presenza di frammenti plastici e metallici

Tempo di lettura: < 1 minuto Knorr – in seguito a nuovi controlli – ha annunciato di aver richiamato, a scopo precauzionale, un lotto della propria crema di porcini in busta per rischio di contaminazione da “corpi estranei plastici e metallici”. Il richiamo riguarda la confezione da 76 grammi, lotto 5297AJ810, con termine minimo di conservazione 012027 (EAN 8720182890627). Il prodotto è realizzato da Menz & Gasser Spa per conto di Unilever Italia – titolare del marchio – con confezionamento nello stabilimento di via Roma 23 a Sanguinetto (Verona). L’azienda precisa che l’anomalia è avvenuta durante la produzione delle miscele in un fornitore esterno, prima dell’assemblaggio finale e confezionamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Knorr ritira la crema di porcini: rischio presenza di frammenti plastici e metallici

