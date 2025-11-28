Knorr richiama Crema di Porcini per presenza di sostanze plastiche e metalliche | il lotto interessato

Il ritiro della Crema di Porcini Knorr è avvenuto nel contesto della stessa allerta alimentare che nelle scorse settimane aveva portato l‘azienda a richiamare 5 lotti di Risotto Milanese. Un’allerta scattata dopo la scoperta di un'anomalia verificatasi nel processo di lavorazione nella fabbrica di produzione di miscele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo il richiamo del risotto alla milanese, Knorr ha richiamato anche un lotto di crema di porcini per possibili corpi estranei

I supermercati Conad hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte di Knorr di cinque lotti del suo risotto alla milanese in busta.