Klinsmann | Inter reagisci seguendo Chivu è moderno e ti cambia Lautaro va difeso

L'ex attaccante nerazzurro legge il momento della squadra dalla California: "Il Toro è una benedizione, mai un problema. E lasciate sbagliare Pio Esposito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Klinsmann: "Inter, reagisci seguendo Chivu, è moderno e ti cambia. Lautaro va difeso"

Contenuti che potrebbero interessarti

#Klinsmann: "Chivu diretto, lucido e profondo: sta costruendo una grande Inter. Esposito cresce bene, Bisseck può fare l'esterno. E su Lautaro..." Vai su X

#SerieA #memories #throwback #picofhteday #accaddeoggi, 18 novembre 1990, Milan-Inter 0-1: Berti, festeggiato da Klinsmann, decide il deby della Madonnina - facebook.com Vai su Facebook

Klinsmann: "Inter, reagisci seguendo Chivu, è moderno e ti cambia. Lautaro va difeso" - L'ex attaccante nerazzurro legge il momento della squadra dalla California: "Il Toro è una benedizione, mai un problema. Riporta msn.com

Klinsmann: "Inter sempre nel mio cuore, è una squadra con fame e qualità". VIDEO - Presente a Roma alla cerimonia di consegna dei premi 'Manlio Scopigno' e 'Felice Pulici', dove il figlio Jonathan (in forza al Cesena) ha vinto come miglior portiere della scorsa Serie B, Jurgen ... Come scrive sport.sky.it

Klinsmann: "Inter esperienza più importante. Ecco chi mi lanciò come ct..." - Uno degli attaccanti più forti a livello globale tra gli anni Ottanta e Novanta, il perno di una Germania che trionfò ai Mondiali del '90 e a Euro '96, ma anche dell'Inter dei "tre tedeschi". tuttomercatoweb.com scrive