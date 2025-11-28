Klinsmann esalta l’Inter | Squadra moderna è una questione di testa Lautaro non può essere un problema

Inter News 24 Le parole di Jurgen Klinsmann, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Jurgen Klinsmann ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dell’ Inter. IL MOMENTO DELL’INTER – Splenderà il sole prestissimo anche sulla squadra di Cristian Chivu, dall’allenatore al capitano che non si discute. LE ULTIME DUE SCONFITTE – Il derby l’ho visto per intero, la partita di Madrid l’ho recuperata dopo, perché commentavo su Espn Arsenal-Bayern e Psg-Tottenham. Mi pare che, risultati a parte, la squadra ci sia, in tutto e per tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Klinsmann esalta l’Inter: «Squadra moderna, è una questione di testa. Lautaro non può essere un problema»

