Klinsmann difende l’Inter | Squadra viva e moderna Chivu sta costruendo qualcosa di grande Tutto si riduce a una questione di testa Difesa a zona? Ha ragione Aldo

Klinsmann difende l’Inter: l”ex attaccante nerazzurro ha commentato al La Gazzetta dello Sport la situazione attuale della squadra di Chivu dopo il ko contro l’Atletico Jurgen Klinsmann, ex attaccante tedesco e indimenticato campione dell’Inter negli anni ’90, su La Gazzetta dello Sport commenta dalla California il momento difficile dei nerazzurri, mantenendo un ottimismo incrollabile per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Klinsmann difende l’Inter: «Squadra viva e moderna, Chivu sta costruendo qualcosa di grande. Tutto si riduce a una questione di testa. Difesa a zona? Ha ragione Aldo»

