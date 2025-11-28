Kevin Spacey contro di lui altre tre accuse di molestie sessuali

Ilgiornale.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Spacey era certo di essersi lasciato alle spalle la parte più cupa e difficile della sua carriera. Dopo essere stato accusato di molestie sessuali per fatti avvenuti tra il 2004 e il 2013, l'attore ha visto proclamare la sua innocenza dopo un lungo procedimento legale. Kevin Spacey, che nel frattempo, proprio a causa delle accuse, aveva perso il ruolo da protagonista nella serie televisiva House of Cards e aveva visto la sua carriera avvicinarsi al confine della cancellazione, aveva da poco cominciato a ricostruire la sua vita, parlando anche di perdono nei confronti di chi non aveva mai creduto alla sua dichiarazione di non colpevolezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

kevin spacey contro di lui altre tre accuse di molestie sessuali

© Ilgiornale.it - Kevin Spacey, contro di lui altre tre accuse di molestie sessuali

News recenti che potrebbero piacerti

kevin spacey contro treKevin Spacey dovrà affrontare altre tre accuse di violenza sessuale - Kevin Spacey dovrà affrontare tre nuove accuse di aggressione sessuale in un tribunale civile di Londra il prossimo anno. Da filmpost.it

kevin spacey contro treKevin Spacey affronterà altre accuse di violenza sessuale - Kevin Spacey dovrà affrontare tre nuove accuse di violenza sessuale in un processo civile a Londra, dopo aver negato tutte le imputazioni. Riporta lascimmiapensa.com

kevin spacey contro treKevin Spacey dovrà affrontare altre tre accuse di molestie sessuali - L'attore, nel Regno Unito, sarà di nuovo al centro di alcune cause legali, ma la star del cinema ha sostenuto di essere innocente. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Kevin Spacey Contro Tre