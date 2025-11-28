Kevin Spacey contro di lui altre tre accuse di molestie sessuali
Kevin Spacey era certo di essersi lasciato alle spalle la parte più cupa e difficile della sua carriera. Dopo essere stato accusato di molestie sessuali per fatti avvenuti tra il 2004 e il 2013, l'attore ha visto proclamare la sua innocenza dopo un lungo procedimento legale. Kevin Spacey, che nel frattempo, proprio a causa delle accuse, aveva perso il ruolo da protagonista nella serie televisiva House of Cards e aveva visto la sua carriera avvicinarsi al confine della cancellazione, aveva da poco cominciato a ricostruire la sua vita, parlando anche di perdono nei confronti di chi non aveva mai creduto alla sua dichiarazione di non colpevolezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
