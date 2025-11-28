l’interessamento di keanu reeves nel mondo dell’animazione giapponese. Un’icona cinematografica si prepara a fare un passo significativo nel panorama dell’ animazione nipponica, confermando così la sua forte passione per la cultura giapponese e per il mondo degli anime. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, coinvolge un famoso attore che ha deciso di dedicarsi in prima persona alla realizzazione di un adattamento animato, mantenendo intatto l’interesse per un universo narrativo che ha già riscosso grande successo. il progetto di adattamento di BRZRKR in versione anime. origini e successo del fumetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Keanu Reeves trasforma il suo progetto più personale in un anime per Netflix dettagli e anticipazioni