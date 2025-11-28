Keanu Reeves trasforma il suo progetto più personale in un anime per Netflix dettagli e anticipazioni
l’interessamento di keanu reeves nel mondo dell’animazione giapponese. Un’icona cinematografica si prepara a fare un passo significativo nel panorama dell’ animazione nipponica, confermando così la sua forte passione per la cultura giapponese e per il mondo degli anime. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, coinvolge un famoso attore che ha deciso di dedicarsi in prima persona alla realizzazione di un adattamento animato, mantenendo intatto l’interesse per un universo narrativo che ha già riscosso grande successo. il progetto di adattamento di BRZRKR in versione anime. origini e successo del fumetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Kathryn Bigelow, Patrick Swayze e Keanu Reeves e Bojesse Christopher (Point Break) - facebook.com Vai su Facebook
Keanu Reeves, il suo progetto più “personale” diventerà un anime per Netflix! I dettagli - Il progetto più personale della carriera di Keanu Reeves si prepara a esordire nella forma di un anime in arrivo su Netflix ... Lo riporta bestmovie.it
Keanu Reeves, il suo fumetto BRZRKR diventerà un anime su Netflix - Il fumetto BRZRKR, creato da Keanu Reeves con Matt Kindt, diventa un anime prodotto da Netflix e realizzato dallo studio Production I. Da msn.com
BRZRKR, il fumetto cult di Keanu Reeves, diventerà un'esplosiva serie anime Netflix - Il guerriero immortale creato da Keanu Reeves lascia le tavole del fumetto: BRZRKR diventerà una serie anime firmata Production I. Segnala anime.everyeye.it